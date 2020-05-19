В Совфеде предложили увеличить минимальный возраст продажи алкоголя

Возраст продажи спиртных напитков в России могут поднять до 21 года. Соответствующие рекомендации Совет Федерации планирует передать в правительство, рассказал сенатор Валерий Рязанский.

В данный момент сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа», который пройдет 20 мая при участии вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции», - сказал Рязанский РИА Новости.

Он отметил, что в условиях пандемии тема здорового образа жизни приобретает особую актуальность и «нужно укреплять иммунитет».

Рязанский добавил, что в других предложениях Совфеда также содержится запрет на продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах, а электронные сигареты предложено приравнять к обычным табачным изделиям.