Путин рассказал о влиянии COVID-19 на экономику и взаимодействие внутри ЕАЭС

Пандемия коронавируса в мире напрямую влияет на экономику и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-саммита ЕАЭС.

По его словам, для преодоления пандемии еще многое предстоит сделать. Путин также призвал страны союза нарастить производственные мощности, которые смогли бы обеспечить производственную безопасность.

Заседание в режиме видеоконференции проходит 19 мая между главами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В повестку мероприятия включено десять вопросов.