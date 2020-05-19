Военные экологи ВВО очистят остров Врангеля от мусора

Специалисты ВВО отправятся на остров Врангеля, где проведут работы по очистке территории от мусора.

«Специалисты получили все необходимое имущество и технические средства. Они сосредоточены в одной из воинских частей в Камчатском крае. Доставка подразделения, оборудования и вагончиков для стационарного лагеря спланирована на конец июля коллекторным судном Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.

Работы на острове будут вестись с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, гусеничных транспортеров.

В районе бухты Сомнительная планируется собрать и подготовить к вывозу около 150 тонн металлолома.

Остров Врангеля - российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.

Находится на границе Западного и Восточного полушарий и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части. Отделен от материка проливом Лонга шириной в самой узкой части около 140 км. Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа.