В Минпросвещения рассказали о работе детских лагерей в условиях пандемии

Летние смены в детских лагерях могут сократить с 21 до 14 дней из-за пандемии нового типа коронавируса. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.

По словам Голубевой, летняя кампания в детских лагерях может начаться с 1 июля. Таким образом, до сентября удастся провести четыре смены, уточнила она. Вопрос министерство сейчас прорабатывает с Роспотребнадзором.

Во время нахождения в лагере, рассказала специалист, детям будут проводить тесты для выявления инфекции. Для тех ребят, которые не смогут отправиться в лагеря, организуют особый отдых.

«На этот счет Министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена», - пояснила Голубева на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее в Минздраве выступили против открытия детских лагерей без медработников. Для такой работы, по подсчетам ведомства, потребуется порядка пяти тысяч врачей.