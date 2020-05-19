Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ. Указ об утратившем силу документе об исполнении обязанностей главы кабмина вице-премьером Андреем Белоусовым подписал президент России Владимир Путин.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Тридцатого апреля Мишустин доложил Путину о том, что заразился коронавирусной инфекцией и уходит на больничный. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Новость моментально облетела все мировые СМИ, после чего политики ряда иностранных государств пожелали Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.