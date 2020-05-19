В России приостановят вакцинацию из-за пандемии коронавируса

Вакцинацию в рамках национального календаря прививок приостановят из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По словам Гриднева, такое решение принято в связи с тем, что в это время у людей идет большая нагрузка на иммунитет, а прививки оказывают определенное воздействие на иммунную систему.

«Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», - сказал он.

Гриднев также отметил, что важнейшим компонентом профилактики COVID-19 является вакцина, и после ее появления можно будет определиться по календарю прививок.