В России приостановят вакцинацию из-за пандемии коронавируса
Прививки оказывают определенное воздействие на иммунную систему человека, пояснили в Минздраве.
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Вакцинацию в рамках национального календаря прививок приостановят из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
По словам Гриднева, такое решение принято в связи с тем, что в это время у людей идет большая нагрузка на иммунитет, а прививки оказывают определенное воздействие на иммунную систему.
«Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», - сказал он.
Гриднев также отметил, что важнейшим компонентом профилактики COVID-19 является вакцина, и после ее появления можно будет определиться по календарю прививок.