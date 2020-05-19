Инфекционист рассказала о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом в РФ

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России завершится к июлю. Такое мнение высказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать (в студию. - Прим. ред.)», - сказала специалист в эфире Первого канала.

Инфекционист добавила, что, даже если в РФ будут еще всплески по росту числа заразившихся COVID-19, они не будут «пиковыми».

«Всплески - это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», - объяснила Малинникова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по России отмечается стабилизация ситуации в вопросе роста распространения коронавирусной инфекции. Однако, по ее словам, летом придется соблюдать те же правила личной гигиены, что и сейчас, для снижения рисков заражения COVID-19.