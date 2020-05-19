В России за сутки выявили 9263 новых случая коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России за сутки выявлено 9263 случая коронавируса, сообщили в оперштабе. Накануне сообщалось о 8926 случаях.
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В России за сутки выявили 9263 новых случая коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России за сутки выявлено 9263 случая коронавируса, сообщили в оперштабе. Накануне сообщалось о 8926 случаях.
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