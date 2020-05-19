В Дагестан выдвинулось более 140 специалистов МЧС для борьбы с COVID-19: видео

Специалисты МЧС России выехали в Дагестан для проведения обработки соцобъектов в рамках борьбы с коронавирусом в регионе. В республике складывается сложная эпидемиологическая обстановка.

Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров 19 мая выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для работ оборудованием. Всего будет задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.

Специалисты МЧС проведут масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. В Дагестане также действует пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана.