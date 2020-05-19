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Пустые санатории и рейды на пляжах: как Сочи встречает новый курортный сезон

Ирина Сафонова
10:00 19.05.2020
С 1 июня 65 санаториев с медицинской лицензией готовы принимать туристов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В санаториях Сочи уже два месяца пусто из-за ограничений по коронавирусу. В мае, при температуре воды +18 градусов, на курорте никого нет на пляжах, а море фактически недоступно - вдоль береговой линии проходят регулярные рейды.

Санаторий «Знание» за время простоя потерял порядка 100 миллионов рублей. В здравнице готовы выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы снова начать работать.

«На ресепешн будет перегородка, которая исключает возможность заражения. Сотрудники - в средствах индивидуальной защиты. Перед ресепшен будет две линии... которые позволят соблюдать дистанцию. Все процедуры по записи, чтобы не было очередей», - рассказывает генеральный директор санатория Дмитрий Богданов.

За день здравница принимает больше 100 звонков от туристов. Номера бронируют даже на октябрь следующего года, но большая часть россиян все же надеется отдохнуть этим летом.

С 1 июня 65 санаториев с медицинской лицензией готовы принимать туристов. При этом отдыхающие в аэропорту или на вокзале должны будут предъявить путевку. После этого их трансфером доставят к месту отдыха. Находиться можно будет только на территории здравницы. Отправиться на экскурсию или на прогулку по живописному берегу нельзя.

Пляжи же давно готовы к сезону. Закуплено оборудование, в этом году все 190 мест отдыха будут оформлены в едином стиле - в белом и голубом цветах.

«Ведутся работы по подготовке дна для обеспечения безопасности, устанавливаются тревожные кнопки, видеосигнализация», - рассказывает директор Департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина.

Сочи будет выходить из режима самоизоляции поэтапно. Пока известно, что первыми в море окунутся отдыхающие санаториев, при которых есть свои собственные закрытые пляжи, куда посторонним вход воспрещен. Туристические тропы, парки и муниципальные пляжи в списке разрешений - последние.

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