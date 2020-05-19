Более 30 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2 583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Такое заявление сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496» - сказала чиновница.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. При этом она посоветовала не заниматься самолечением.

К настоящему моменту в России официально зарегистрировано 290 678 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 70 209 человек, скончались - 2 722.