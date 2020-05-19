Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса в Московском регионе упал в 4-5 раз

Среди жителей Москвы и Подмосковья уровень циркуляции коронавирусной инфекции упал практически в 4-5 раз. Такие данные, сделанные на основе показателей тестов, привел директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Мы протестировали сегодня порядка 90 тысяч населения Москвы и Московской области. Исходя из этого мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз», - сказал Акимкин в эфире Первого канала.

Эксперт уточнил, что в столице уровень циркуляции коронавируса составляет 2,6%, в Московской области - 3,8 - 3,9%. При этом совсем недавно этот показатель составлял 12-14%.

Василий Акимкин также добавил, что на данный момент можно наблюдать устойчивую тенденцию к стабилизации ситуации. Однако, всплески заболеваемости еще будут, но не критичные.

В понедельник, 18 мая, в Москве выявили самое низкое с начала мая число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице было зафиксировано 3 238 человек, у которых подтвердился COVID-19.