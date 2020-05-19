Врачи назвали редкий смертельный симптом коронавируса для молодых людей

Для молодых людей, у которых выявлен коронавирус, инсульт может стать первым и последним симптомом проявления инфекции, поскольку при COVID-19 происходит гиперкоагуляция - повышение свертываемости крови. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Важно знать, что гиперкоагуляция - повышенная активность свертывающей системы кровообращения - часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов», - сказала Баранова в интервью «Ленте.ру».

Профессор добавила, что в США, согласно статистике по госпитализированным пациентам, в период пандемии число больных, моложе 40 лет, с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодами предыдущих двух лет.

Ранее врачи рассказали о новых симптомах коронавируса. Речь идет о характерных изменениях цвета кожных покровов голеней, стоп и живота. У некоторых инфицированных может наблюдаться синевато-багровое покраснение без четких границ, что может быть вызвано нарушением микроциркуляции крови.