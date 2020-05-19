Предприятия ЖКХ могут перестать штрафовать за некачественные услуги

Коммунальщиков могут перестанут штрафовать за некачественно оказанные услуги. Законопроект, который уже получил положительную оценку Правового управления Госдумы, поступил на рассмотрение депутатов.

Он предполагает замену санкций за нарушение непрерывности предоставления коммунальных услуг или их качества, перерасчетом стоимости, а также возмещением морального и любого иного вреда потребителям.

«Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», - цитируют «Известия» заявление главы комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

Сами коммунальщики также положительно оценили инициативу правительства. Как отметили в Гильдии управляющих компаний (УК) ЖКХ, на выплату штрафов УК денег не выделяют и им приходится компенсировать потери за счет снижения объема оказания услуг населению.

«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», - пояснила глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Среди депутатов нашлись и те, кто выступил против введения данной нормы. Противники инициативы считают, что в случае ее одобрения, коммунальщикам будет легче уходить от ответственности за некачественно оказанные услуги, а потребителям станет сложнее отстаивать свои законные права.