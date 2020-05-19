Более миллиона россиян нашли работу на фоне пандемии COVID-19

Более миллиона россиян нашли работу в период пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Чиновник отметил, что за апрель проблемы с трудоустройством решили 1,1 миллиона соискателей.

«Пришли на предприятия и устроились. Ожидаю, что у нас стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия, будет четко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных. Причем часть этих безработных, мы увидим, это те граждане, которые ранее находились в "сером" секторе и которым мы будем всячески помогать найти свое официальное место работы», - отметил Котяков в эфире Первого канала.

Глава Минтруда добавил, что к концу июня, когда закончится срок действия большинства мер социальной поддержки граждан, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, предстоит проанализировать ситуацию на рынке труда и определиться с дальнейшей стратегией.

Ранее аналитики рекрутинговых агентств назвали представителей профессий, заработок которых в последнее время существенно увеличился. Среди них упаковщики, работодатели готовы платить им в два раза больше, чем в феврале (62 тысячи рублей). Повышенным спросом стали пользоваться услуги поваров, жалование которых увеличилось на 90% (68,4 тысячи рублей), а также разнорабочих, которые стали получать более 50 тысяч рублей, что на 60% выше предыдущего уровня заработной платы.

Представители таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик, тоже стали зарабатывать больше, отмечает издание, анализируя данные рынка труда. Растет не только размер зарплат в отдельных отраслях, но и спрос на сотрудников.