Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,6 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,6 миллиона человек. Только за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 93 тысячам пациентов. Свыше 311 тысяч больных скончались за все время пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего зараженных в странах Северной и Южной Америки. Там вирусологи зафиксировали 2 017 811 случаев инфицирования.

В России пациенты с коронавирусом постепенно идут на поправку. В одной Москве за сутки выздоровели еще 1423 человек, таким образом, общее число выписанных из больниц уже 28913 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.