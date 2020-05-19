Росавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»

Три авиакомпании группы «Аэрофлот» получат государственную поддержку в размере 7,89 миллиарда рублей. Соответствующие приказы подписаны первым заместителем министра транспорта - руководителем Росавиации Александром Нерадько, сообщили в ведомстве.

В настоящее время на рассмотрении находятся пакеты документов еще от шести отечественных авиакомпаний.

«Сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 миллиарда рублей», - цитирует РИА Новости заявление Росавиации.

Среди прочих соискателей госпомощи такие авиакомпании как: «СмартАвиа», Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», Азимут и Red Wings, добавили в Росавиации.

Деньги пойдут на обеспечение продолжения профессиональной деятельности компаний и сохранение специалистов из числа авиационного персонала в период вынужденного простоя из-за падения пассажиропотока.