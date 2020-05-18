Ил-76 с российскими военными специалистами вылетел из Сербии
Всего в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел вылетел с аэродрома «Батайница» (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.
Российские военнослужащие выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия.
Всего 18 мая четырьмя рейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.