Ил-76 с российскими военными специалистами вылетел из Сербии

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел вылетел с аэродрома «Батайница» (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.

Российские военнослужащие выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия.

Всего 18 мая четырьмя рейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.