В Москве от коронавируса вылечилось более 28 тысяч человек

В столице от коронавируса вылечилось уже 28913 человек. Об этом сооюбщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1423 человека», - сообщила вице-мэр.

По словам Раковой, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, при этом она еще раз напомнила, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.