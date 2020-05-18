В Москве от коронавируса вылечилось более 28 тысяч человек
За минувшие сутки еще 1423 пациента выхдоровели после прохождения лечения от инфекции.
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В столице от коронавируса вылечилось уже 28913 человек. Об этом сооюбщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1423 человека», - сообщила вице-мэр.
По словам Раковой, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, при этом она еще раз напомнила, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.