Названы самые пострадавшие от COVID-19 сферы малого и среднего бизнеса

Больше всего в России от COVID-19 пострадали ресторанная отрасль, а также индустрия моды и красоты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди представителей малого и среднего бизнеса.

Так, по данным РБК, 82,9 процента опрошенных посчитали, что острая эпидемиологическая ситуация негативно сказалась на ресторанном бизнесе, при этом 61,6 процента респондентов также отнесли к пострадавшим индустрию моды и красоты, а 48,5 процента - производственную сферу.

Между тем, по мнению опрошенных представителей бизнеса, легче других текущую ситуацию перенесут IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.

Всего в опросе приняли участие 1620 человек, занятых в сегментах малого и среднего бизнеса.