В США назвали «морским монстром» новый российский экраноплан

Американское издание We Are the Mighty высоко оценило разрабатываемый Россией экраноплан «Чайка» А-050. Журналисты назвали его «морским монстром», уточнив, что аппарат планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

В материале отмечается, что в Советском Союзе экранопланам придавали большое значение из-за уникального сочетания возможностей кораблей и самолетов. Одним из примеров называется «Лунь», который развивал максимальную скорость до 550 км/ч и мог нести на вооружении противокорабельные ракеты.

В данный момент ведется разработка А-050, котоый способен двигаться со скоростью почти 500 км/ч. На борту он может перевозить сто человек или девять тонн груза.

Новая «Чайка» А-050 будет применяться для различных задач, ранее уточняли в компании-создателе аппарата «Радар ММС». Так, ее можно будет использовать для грузоперевозок, поиска и спасения людей, а также разведки.