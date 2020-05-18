Возможно похолодание до нуля: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на ближайшие сутки

В Москве в понедельник, 18 мая, ожидается дождливая и ветреная погода. Температура не превысит 12 градусов тепла.

Днем в столице будет облачно и пройдет дождь. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Столбики термометров покажут от плюс 10 до 12 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до трех градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от плюс 8 до 13 градусов, ночью возможно похолодание до нуля. Местами по области пройдет дождь.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России об аномально холодной погоде на текущей неделе. Всему виной гигантский циклонический вихрь из северной Атлантики.