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Погибшим пилотом упавшего в Канаде самолета оказалась женщина-капитан ВВС

Анна Касаткина
06:42 18.05.2020
Дженнифер Кейси входила в состав пилотажной группы Snowbirds с 2018 года.
© Видео: @Cyberspec1, Twitter © Фото: TheKamloopian Twitter

Капитан Дженнифер Кейси оказалась погибшим в авиакатастрофе пилотом самолета пилотажной группы Snowbirds ВВС Канады. Трагедия произошла недалеко от города Камлупс в провинции Британская Колумбия.

Кейси поступила на службу в военно-воздушные силы в 2014 году, после окончания своей журналистской карьеры - она была продюсером, репортером и ведущей на радиостанции в Галифаксе. С 2018 года Кейси входила в состав пилотажной группы и выполняла функции представителя по связям с общественностью, сообщает HalifaxToday.

Самолет Snowbirds разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа 17 мая. Обломки фюзеляжа упали на крышу жилого дома, вызвав пожар. Второй пилот самолета выжил, но получил серьезные травмы, его личность не раскрывается.

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