«Коридор позора»: премьер Бельгии ответила на акцию протеста медиков

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес прокомментировала протестную акцию, которую устроили ей медики из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал RTL.

Глава бельгийского правительства призвала медицинских работников к диалогу. Вильмес заявила, что для решения вопросов в сфере здравоохранения необходимо «слушать и объяснять, когда что-то идет не так».

«Коридор позора», как окрестили в СМИ акцию протеста бельгийских медиков, выстроили для премьера в одной из больниц Брюсселя. Софи Вильмес в воскресенье, 17 мая, решила посетить два медицинских учреждения, чтобы обсудить с медицинским персоналом вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В одной из больниц медики выстроились вдоль дороги, по которой следовал кортеж премьер-министра страны. По мере приближения машины с Вильмес медработники демонстративно поворачивались к ней спиной.

По информации местных СМИ, акция протеста была вызвана недовольством медперсонала обязательной сверхурочной работой, а также недостаточным финансированием.

По последним данным, в Бельгии зафиксировано 54 989 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. СВ общей сложности скончались 9 005 пациентов с COVID-19, выздоровели – 14 460 заболевших.