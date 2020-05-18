Эксперт назвала необходимое время сна в режиме самоизоляции

Для поддержания иммунитета во время режима вынужденной самоизоляции человеку необходимо восемь часов здорового сна в сутки. В этом уверена врач-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Вартанян.



«Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон, не менее восьми часов в сутки», - цитирует слова специалиста сайт «Комсомольской правды».

Период длительного нахождения дома и падение физической активности чреваты обострением некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, напомнила медик, и дала несколько профилактических советов.

«Чтобы избежать обострения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, не забывайте регулярно принимать лекарства, назначенные вам врачом, контролируйте артериальное давление. Уменьшите потребление соли и насыщенных жиров», - добавила врач.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предположила, что россияне не должны столкнуться с особыми проблемами, выйдя из режима самоизоляции. По ее мнению, если во время карантина человек вел здоровый образ жизни, то его иммунитет, наоборот, может стать еще крепче. К тому же, как указала врач, россияне выходят из самоизоляции в теплое весеннее время, когда сама окружающая среда благотворно влияет на иммунную систему. В первое время за пределами дома, конечно, стоит соблюдать меры предосторожности и использовать средства защиты, но бояться ослабления иммунитета из-за карантина совершенно не стоит.