Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в отдаленные районы Сирии

Более 170 тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие в населенные пункты в Заевфратье. Необходимые местным жителям продукты питания и медикаменты были доставлены несмотря на аномальную жару.

«Больше 50 градусов, потому что было очень душно, солнце раскаляет воздух во многих провинциях до высокой температуры, поэтому было немножко тяжеловато», - признался начальник автоколонны подполковник Сергей Севрюков.

Автоколонна проделала путь длиной более 1,5 тысяч километров, при этом реку Евфрат пришлось пересекать несколько раз. Очень кстати пришелся понтонный мост, который российские инженеры возвели недалеко от Дейр-эз-Зора.

За чертой бедности оказались многие жители города Камышлы, куда россияне доставили 60 тонн гуманитарной помощи.

Для предотвращения нападения на гумконвой, по всему маршруту следования его охраняли российские военные полицейские, а с воздуха колонну прикрывала боевая авиация.

После возвращения автоколонны на российскую базу Хмеймим и пополнения запасов, военнослужащие вновь отправятся в путь в отдаленные районы Сирийской Арабской Республики.