Названы самые недооцененные российские города

Екатеринбург, Мурманск и Элиста являются самыми недооцененными российскими городами по версии американского журнала Forbes. По мнению журналиста Джареда Ранахана, Екатеринбург является третьей столицей России, а его главный символ - Храм на Крови. Кроме того, город богат и на другие культурные и исторические достопримечательности, отмечает автор статьи.

На вторую строчку рейтинга Ранахан поставил Мурманск. По мнению журналиста, этот город уникален, так как приехав в него можно своими глазами увидеть северное сияние. Кроме столицы Урала и города небесных огней в список вошли Элиста Псков и Хабаровск. Последний, по версии журнала, заслуживает особого внимания из-за географической близости к Китаю, что наложило совершенно неизгладимый отпечаток на местную кухню, считает Джаред Ранахан. В Хабаровске можно пообедать в японских и китайских ресторанах, а также отведать традиционные блюда русской кухни.