Юморист Писаренко отказался обсуждать Крым в интервью украинскому журналисту

Российский юморист Сергей Писаренко отказался обсуждать статус Крыма в видеоинтервью украинскому журналисту Сергею Иванову. Комик заявил, что не намерен отвечать на политические вопросы. Ролик опубликован на канале ISLND TV на YouTube 17 мая.

«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», - сказал Писаренко, предложив завершить интервью.

Юморист рассказал, что в настоящее время он живет в Киеве, где принимает участие в съемках юмористической программы. При этом родители и дочь Писаренко остались в России. Кроме того, россиянин заявил, что не будет получать украинский паспорт.

По мнению артиста, отношения простых людей не испортились, несмотря на сложный период межгосударственных отношений между Россией и Украиной.

Крым воссоединился с Россией по итогам общенародного референдума, который был проведен в 2014 году после государственного переворота на Украине. За воссоединение тогда высказались более 96% жителей полуострова и свыше 95% населения Севастополя.

Официальный Киев, власти США и ЕС итоги народного волеизъявления не признали, однако российский президент Владимир Путин заявил, что референдум был организован и проведен в соответствии с международным правом и теперь вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда и не подлежит обсуждению.