Подмосковный Минздрав озвучил количество пациентов на кислородной поддержке

В Московской области развернуты более 8,5 тысяч коек с кислородом, при этом на кислородной поддержке сейчас находятся около 2 тысяч пациентов. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Сейчас 8,6 тысяч коек с кислородом. Причем на кислородной поддержке у нас находятся две тысячи пациентов, поэтому резерв достаточно большой», - рассказала министр в интервью газете «Коммерсант».

По словам главы областного Минздрава, на стационарном лечении в подмосковных больницах остаются 9,5 тысяч человек с коронавирусом и пневмонией. При этом 18,5 тысяч инфицированных COVID-19 лечатся дома, так как течение болезни позволяет не госпитализировать таких инфицированных.

По словам Стригунковой, ежедневно в подмосковных стационарах открываются новые койки. В настоящий момент «профильных» коек 14,4 тысяч, что составляет 94% от норматива.

«За апрель среднесуточно госпитализация составила 430 человек, на начало мая немного подросла - до 480 человек в сутки. Но у нас и выписка растет соответственно, потому что пациенты выздоравливают. И мы надеемся, пока очень осторожно говорим, что госпитализация начинает снижаться», - добавила она.

По официальным данным, в Московской области зарегистрировано 27 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией, полностью поправились более 3 тысяч человек, 268 пациентов спасти не удалось.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, эпидемиологическая ситуация и динамика прироста новых больных позволяют запустить в области промышленное производство и строительство. О решении возобновить работу некоторых отраслей экономики губернатор заявил накануне. Воробьев подчеркнул, что его решение не отменяет режима самоизоляции для остальных граждан.