СПЧ предложил распространить ежемесячную выплату в размере МРОТ на всех безработных

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) рекомендовал правительству принять решение о распространении ежемесячной выплаты в размере федерального МРОТ, который сейчас составляет 12 130 рублей, на всех россиян, являющихся безработными на момент обращения в службу занятости. Об сообщается на сайте СПЧ.

«Проанализировав предложения граждан, Совет рекомендует правительству Российской Федерации распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ (или выше, если в соответствующем регионе установлена доплата) на всех граждан, фактически являющихся безработными на момент обращения в органы службы занятости», — говорится в сообщении.

Также Совет предлагает предусмотреть меры поддержки для пенсионеров, являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП), которые прекратили работу из-за пандемии COVID-19. Согласно предложению, им должны быть обеспечены выплаты совокупным объемом не ниже прожиточного минимума.

В СПЧ отметили, что индивидуальные предприниматели жалуются на саботаж мер поддержки со стороны банков. Банки отказывают в предоставлении кредитных каникул, из-за чего работодателям приходится увольнять сотрудников.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице, а также увеличить поддержку бизнеса «примерно в два раза» на период пандемии коронавируса.