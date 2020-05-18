Пламя и оранжевый дым: под Санкт-Петербургом загорелся частный дом

Крупный пожар произошел в поселке Дибуны под Санкт-Петербургом. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых запечатлен полностью охваченный огнем частный дом. Сообщается, что пожар вспыхнул в частном строении на Новой улице.

Свидетели происшествия в паблике во «ВКонтакте» пишут, что оранжевый дым от пожара был виден издалека.

На месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания. Информация о пострадавших не поступала.