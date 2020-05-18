Музыка для иммунитета: Лагутенко и компания выпустили благотворительный альбом
Музыканты группы пожелали здоровья всем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.
© Фото: Juliya Khanina Russian Look, Globallookpress
Культовая российская музыкальная группа «Мумий Тролль» объявила о выпуске благотворительного альбома «Страху нет». Он выпущен с подзаголовком «Специальный сборник для иммунитета».
«Этим сборником группа хочет пожелать всем людям здоровья, в особенности - тем, кто находится сейчас на передовой в борьбе с вирусом», - говорится на страничке «МТ» на музыкальном онлайн сервисе.
Трек-лист содержит двадцать хитов группы, однако все композиции переименованы. Для этого выбраны строчки их песен.