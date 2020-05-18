Цены на нефть побили месячный рекорд

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла до 33,36 доллара за баррель. Это максимальные ценовые значения с 13 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02:03 по московскому времени, бочка нефти стоила 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Прибавили в цене и июльские фьючерсы марки WTI, которые выросли сразу на 2,85% - до 30,26 доллара, сообщает РИА Новости.

Эксперты связывают стабилизацию цен на нефтяном рынке с договоренностями от 12 апреля между странами-участницами картеля ОПЕК+, представители которых договорились сократить добычу углеводородов на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Соглашению крупнейших нефтедобывающих держав предшествовал настоящий ценовой обвал на рынке нефти. Он был вызван пандемией коронавирусной инфекции и падением спроса на углеводороды.