При крушении самолета ВВС Канады погиб один пилот

Один летчик пилотажной группы Snowbirds канадских национальных военно-воздушных сил погиб в результате авиакатастрофы, еще один получил серьезные ранения. Трагедия произошла сегодня в провинции Британская Колумбия. Сразу после взлета один из самолетов рухнул на землю во время выполнения фигуры высшего пилотажа.

«С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды...скончался, еще один получил серьезные ранения», - говорится в заявлении ВВС Канады в Twitter.

В пресс-службе военно-воздушных сил страны сообщили, что семью погибшего уже оповестили о случившемся и готовы оказать родным пилота всю необходимую помощь.

Самолет пилотажной группы рухнул неподалеку от города Камлупс, при этом обломки фюзеляжа упали на жилой дом, существенно повредив его крышу, возник пожар.