Эксперты назвали профессии с наиболее выросшими из-за пандемии зарплатами

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в рынок труда. Так, заработная плата ряда специалистов значительно выросла по время действия ограничительных мер. Согласно отчетам рекрутинговых агентств, представители определенных профессий смогли кратно увеличить свой доход.

Среди них упаковщики, работодатели готовы платить им в два раза больше, чем в феврале (62 тысячи рублей). Повышенным спросом стали пользоваться услуги поваров, жалование которых увеличилось на 90% (68,4 тысячи рублей), а также разнорабочих, которые стали получать более 50 тысяч рублей, что на 60% выше предыдущего уровня заработной платы, сообщают «Известия».

Представители таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик, тоже стали зарабатывать больше, отмечает издание, анализируя данные рынка труда. Растет не только размер зарплат в отдельных отраслях, но и спрос на сотрудников.