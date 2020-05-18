Эксперимент на хомяках: ученые доказали эффективность масок от коронавируса

Группа ученых из Университета Гонконга провела эксперимент на хомяках и доказала эффективность использования масок для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.

Ученые для эксперимента взяли 52 грызуна. В рядом стоящие клетки они помещали: в одну – одного зараженного коронавирусом, во вторую - трех здоровых хомяков. С помощью вентиляторов исследователи организовали движение воздуха так, чтобы поток шел от больного животного к здоровым.

Ученые помещали защитные маски между клетками и выяснили, что они снижают риск заражения почти на 60%. В случае, когда маски размещали вокруг клетки с больными хомяками, то из 12 здоровых грызунов заражались только 2. При наличие маски вокруг клетки со здоровыми животными из 12 инфицировались 4. Если маски вокруг клеток не было вообще, то 10 из 15 хомяков в течение недели заболевали коронавирусом, пишет South China Morning Post.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали где нужно носить маски, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции. В ведомстве считают, что люди должны носить маски на улице, в транспорте, общественных местах и на рабочем месте.