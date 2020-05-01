Повышение пенсии и переводы без комиссии: какие нововведения ждут россиян с 1 мая

С начала мая жизнь россиян изменится в нескольких аспектах, от экономического до социальных. Так, с 1 мая полюбившиеся многим банковским клиентам переводы друг другу денежных средств по номеру телефона можно будет совершать без комиссии.

Теперь между собою бесплатно обмениваться денежными средствами могут делать не только клиенты одного банка, но и разных. При этом услуга доступна только при переводе по номеру телефона, без использования данных самой карты. Согласно системе, разработанной ЦБ РФ, перевод при этом должен совершаться на сумму не выше 100 тысяч рублей, пишут «Известия».

Одиноким пенсионерам, проживающим в Московской области, с 1 мая повысят пенсию на одну тысячу рублей. Надбавка будет ежемесячной, а претендовать на нее смогут около 216,6 тысячи жителей области.

Еще одно нововведение обязывает оборудовать автомобили физических лиц и автобусы, осуществляющие междугородные перевозки, тахографами (устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа). Это сделано в соответствии с поправками в ПДД, вступившими в силу с 1 января 2020 года, согласно которому нарушителей режима труда и отдыха теперь могут штрафовать.

Изменения произойдут также на рынке энергетики. После обвала до нуля цен на нефть марки WTI, приведшему к снижению цен на топливо других марок, экспортную пошлину на нефть в России снизят с 52 долларов до 6,8 долларов за тонну. Что касается пошлины на высоковязкую нефть, то они уменьшатся до одного доллара (против 5,2 доллара в апреле), на светлые нефтепродукты и масла - до двух долларов, на темные - до 6,8 доллара.