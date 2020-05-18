Московские школьники переходят на свободное дистанционное обучение

Ученики московских школ с первых по восьмые классы, а также десятиклассники, с 18 мая переходят на свободное дистанционное обучение. Оно не предполагает изучения новых тем и призвано обобщить пройденный материал без выставления оценок.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Итоговые оценки школьникам, которые в этом году не сдают выпускные экзамены, уже должны быть выставлены, добавил градоначальник.

«До 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения для обобщения и повторения ранее пройденного материала, домашних заданий и оценок уже не будет», - написал мэр в своем личном блоге.

Что касается учеников 9-х и 11-х классов, то они продолжат обучение до 31 мая, а также подготовку к экзаменам. До конца мая будут работать и малые дежурные группы в начальной школе, куда родители смогут отдать своего ребенка при необходимости.