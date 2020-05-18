Лето откладывается: синоптик предупредил об аномальном холоде

Жителей центральной России ждет аномально холодная погода на предстоящей неделе. С таким прогнозом выступил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Всему виной, уверен он, гигантский циклонический вихрь из северной Атлантики. По его вине, дневные температуры, согласно прогнозу, не превысят апрельских значений, а в ночные часы столбики термометров и вовсе могут опускаться до ноля градусов, предупредил Тишковец.

«Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», - цитируют «Известия» заявление Тишковца.

Самая холодная погода ожидается в первый день рабочей пятидневки – 10 градусов тепла. Ближе к выходным термометры покажут 15 градусов выше нуля, однако общую картину омрачат холодные, типично осенние дожди, заявил метеоролог.