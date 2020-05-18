Автомат и стреляные гильзы: опубликовано видео задержания стрелка на юго-востоке Москвы

В Москве задержан мужчина, стрелявший с балкона одного из домов по улице Малышева. Обезвредить его удалось сотруднику СОБР Главного управления Росгвардии по Москве, который вместе с полицейскими сумел попасть в квартиру, из окон которой велась стрельба.

Силовики задержали 28-летнего жителя Костромы и 43-летнего москвича. В совершении противоправных действий подозревается житель столицы. В ходе обыска стражи порядка обнаружили предмет, конструктивно схожий с автоматом, а также стреляные гильзы, сообщили в Росгвардии.

Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Проводится комплекс необходимых экспертиз, по итогам которых будет принято правовое решение.