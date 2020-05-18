«Болезнь не спрашивает фамилию»: Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана из-за COVID-19

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал жителей своего региона соблюдать режим самоизоляции. Спортсмен записал обращение после того, как коронавирусом заразился его отец Абдулманап.

«Эта болезнь не спрашивает твою фамилию, не спрашивает твое имя, не спрашивает, где ты работаешь. Не отправляет к бедным или богатым. Мы можем выиграть, только объединившись. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей», - сказал боец.

Нурмагомедов также призвал жителей Дагестана совершать праздничные молитвы дома в свете приближающихся религиозных праздников и не посещать гостей. Спортсмен подчеркнул, что лично знает многих людей, попавших в реанимацию из-за коронавируса, и попросил соблюдать режим самозоляции.

«Подумайте о наших родителях. О наших бабушках, дедушках. Сидите дома», - подчеркнул Нурмагомедов.

Информация о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова появилась в конце апреля. На фоне заболевания коронавирусом у отца спортсмена произошел инсульт, по последним данным, он подключен к аппарату ИВЛ.