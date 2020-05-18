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В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице

Иван Линдеманн
22:26 18.05.2020
В правительстве региона отметили, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет 7,5% - это в два раза больше, чем в среднем по стране.
В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Власти Саратовской области приняли решение отменить разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки в составе не более двух человек. Об этом объявили на заседании оперативного штаба региона.

«Имеется тенденция увеличения прироста заболеваемости COVID-19», - объяснила председатель правительства области Александра Стрелюхина.

По ее словам, четвертые сутки количество новых пациентов, заболевших коронавирусом, превышает 100 человек, то есть ежедневный темп прироста - 7,5%, в то время, как в среднем по стране показатель в 2 раза ниже - 3,9%.

Карантинные меры в Саратовской области ослабили 12 мая. Однако, по последним данным, за последние сутки в регионе было зафиксировано 117 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 1871.

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