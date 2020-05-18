В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице

Власти Саратовской области приняли решение отменить разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки в составе не более двух человек. Об этом объявили на заседании оперативного штаба региона.

«Имеется тенденция увеличения прироста заболеваемости COVID-19», - объяснила председатель правительства области Александра Стрелюхина.

По ее словам, четвертые сутки количество новых пациентов, заболевших коронавирусом, превышает 100 человек, то есть ежедневный темп прироста - 7,5%, в то время, как в среднем по стране показатель в 2 раза ниже - 3,9%.

Карантинные меры в Саратовской области ослабили 12 мая. Однако, по последним данным, за последние сутки в регионе было зафиксировано 117 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 1871.