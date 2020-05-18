В МИД РФ отреагировали на заявления генпрокурора США о «связях» Apple с Москвой
Директор департамента международной информационной безопасности внешнеполитического ведомства Андрей Крутских сообщил, что подобные высказывания вызывают только снисходительную улыбку.
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Слова генпрокурора США Уильяма Барра, который обвинил американскую компанию Apple в «связях» с Москвой, вызывают только снисходительную улыбку. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует», - рассказал Крутских РИА Новости.
В понедельник, 18 мая, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Apple сотрудничает с Россией и Китаем. Он отметил, что такая политика американской телекоммуникационной компании якобы угрожает национальной безопасности США и является неприемлемой.