Опубликовано видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы
СМИ сообщают, что оперативники проникли внутрь квартиры через окно, мужчина был задержан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы. На кадрах - дом, где находился злоумышленник, а также машины скорой помощи и полиции.
Как сообщают «Известия», стрелок был задержан после того, как в его квартиру через окно проникли оперативники. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стрельба произошла около 18 часов на улице Малышева на юго-востоке Москвы. Мужчина из окна своей квартиры открыл огонь холостыми патронами, а затем забаррикадировался.