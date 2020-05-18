Опубликовано видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы. На кадрах - дом, где находился злоумышленник, а также машины скорой помощи и полиции.

Как сообщают «Известия», стрелок был задержан после того, как в его квартиру через окно проникли оперативники. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стрельба произошла около 18 часов на улице Малышева на юго-востоке Москвы. Мужчина из окна своей квартиры открыл огонь холостыми патронами, а затем забаррикадировался.