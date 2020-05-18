В Минздраве России назвали сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
В настоящее время ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, клинические испытания начнутся примерно через месяц, заявил глава Минздрава.
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Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируют начать примерно через месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», - приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в РФ производится свыше 20 тест-систем для выявления COVID-19.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 290 678, выздоровели 70 209 человек, скончались 2722.