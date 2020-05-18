В Минздраве России назвали сроки начала испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируют начать примерно через месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», - приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в РФ производится свыше 20 тест-систем для выявления COVID-19.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 290 678, выздоровели 70 209 человек, скончались 2722.