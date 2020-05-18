Регионы России приступили к снятию введенных из-за коронавируса ограничений

Сразу в нескольких российских регионах начали смягчать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Например, в Московской области с 18 мая открываются предприятия, на которые выйдут работать порядка 240 тысяч человек. Также снимается с паузы строительство.

На Сахалине возобновляются очные занятия в школах. С разрешения родителей за парты возвращаются ученики 11 классов. Кроме того, открываются детские сады.

В Тюмени двери открыли предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров. В Ростовской области - автосалоны и парикмахерские, в Кемерове - летние веранды кафе и ресторанов.

«Ребята у нас работают в масках, перчатках. Между столиками расстояние полтора метра», - рассказала Олеся Васильева, управляющая одного из кемеровских кафе.

Она отметила, что их заведение открыто для тех, кто хочет взять еду на вынос, работает доставка, также можно посидеть на летней веранде, залы кафе пока закрыты.