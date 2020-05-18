Город с героической историей: Кронштадту исполняется 316 лет

Восемнадцатого мая 1704 года на отмели к югу острова Котлин, еще несколько месяцев назад окруженной водами Финского залива, императором Петром I была освящена крепость Кроншлот - возведенная в кратчайшие сроки, она была призвана служить морской обороне столицы Российской империи. С этого дня началась история Кронштадта - колыбели военно-морского флота страны, города воинской славы, который сегодня отмечает свое 316-летие.

В эту торжественную дату хочется поздравить всех жителей Кронштадта - ведь каждый из них воплощает в себе часть великой истории города и отражает его особенный характер - упорный, мужественный, тянущийся к новым знаниям и открытиям. С самого своего основания у Кронштадта и его жителей сложилась насыщенная, удивительная и сложная судьба - ведь он стал свидетелем великих исторических эпох страны, будучи родиной становления российского военно-морского флота и местом, где зародилось множество научных открытий и изобретений. Отражение только некоторой части из них доказывает, что город во все времена собирал в себе ярчайшие умы российской истории.

С 1720-х годов и вплоть до 40-х годов XX века Кронштадт оставался единственной базой российского военно-морского флота на Балтике. И хотя сам по себе Балтийский флот появился в России на год раньше основания Кронштадта, в 1703 году после победы флотилии Армейского флота под командованием Петра I над двумя шведскими кораблями в устье Невы, символично, что и город, и флот отмечают свой день рождения в одну и ту же дату. С момента своего основания город-крепость жил и развивался вместе с флотом, создавая общие героические страницы истории страны.

Сама реализация идеи создания города - главной военно-морской базы страны - сформировала уникальную ментальность Кронштадта и его жителей. Ведь его основателям в тяжелейших условиях противоборства с наводнениями, штормами, ледоходами, удалось возвести 17 морских фортов с мощной минно-артиллерийской позицией, и уже к 1724 году крепость имела около 400 орудий, а ее гарнизон насчитывал примерно 2700 человек. По своей фортификационной мощи Кронштадт превосходил все русские крепости своего времени, а за всю историю существования его форты не пропустили к Санкт-Петербургу ни одного вражеского корабля.

Неудивительно, что Кронштадт - малая родина многих выдающихся флотоводцев и мореплавателей. В разное время в городе служили такие легендарные представители военно-морской истории страны, как Г.А. Спиридов, С.О.Макаров, Ф.Ф.Беллинсгаузен и множество других талантливых морских деятелей. Из Кронштадтской гавани берет свое начало 41 кругосветная экспедиция. Свои великие путешествия отсюда начинали И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский, в 1803 году осуществившие первое русское кругосветное плавание, продлившееся три года; укомплектованная и отправленная из Кронштадта в 1819 году первая русская антарктическая экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева доказала существование шестого материка - Антарктиды. В результате многочисленных кругосветных экспедиций в первой половине 19 века экипажами кораблей, закрепленных за Кронштадтом, было сделано 56 крупных географических открытий.

Но Кронштадт во все времена служил отправной точкой не только для географических свершений русских исследователей; в городе за всю историю родилось более 300 научных открытий и изобретений самых разных сфер. Так, исключительную роль в развитии отечественной медицинской практики сыграл кронштадтский Морской госпиталь. В крупнейшем лечебном заведении русского флота работали выдающиеся исследователи отечественной медицины. В Кронштадте в 1839 году прошла первая в мире успешная операция на сердце; врачи Морского госпиталя совершили прорыв в развитии мировой медицины, открыв способ лечения многих смертельных сердечных недугов. Впервые в России именно здесь началось применение эфирного и хлорного наркоза, был сделан первый рентгеновский снимок. С 1896 до 1918 года на форте “Император Александр I” свою научную деятельность осуществляла первая в стране Противочумная лаборатория - 20 врачей-эпидемиологов практически в полной изоляции от внешнего мира рисковали своими жизнями, создавая вакцину против страшной болезни.

Многие важнейшие технические открытия - тоже родом из Кронштадта, и конечно, практически все они связаны с развитием военно-морского флота. В 1895 году талантливый российский изобретатель и преподаватель Минных офицерских классов А.Попов представил здесь первый в мире радиоприемник, а уже за первое десятилетие его Кронштадтская радиомастерская выпустила и установила на кораблях флота 65 радиостанций, положив начало становлению российской радиопромышленности и глобальной радиофикации флота. Здесь была создана первая в стране компасная обсерватория - исследования, которые проводились в ней, продвинули вперед систему обеспечения безопасности кораблевождения. В кронштадтских заливах проводились важнейшие военные испытания - здесь в 1854 году было выставлено первое в России минное заграждение, с 1866 года проводились испытания подводных лодок. Постоянное развитие города наряду с развитием военно-морского флота сформировало и новые профессии: в конце 19 века была основана первая в мире водолазная школа для подготовки квалифицированных специалистов, способных проводить работы под водой.

По праву Кронштадт является городом воинской славы: в истории Великой Отечественной войны подвиг города и его жителей занимает особое место. Будучи единственным из малых городов СССР, упомянутым в плане Барбаросса, Кронштадт с первых дней войны стал щитом Ленинграда, принимая на себя тяжелейшие атаки противника и оставаясь изолированным от всей страны на протяжении всех 900 дней страшной блокады. Массовый подвиг кронштадтцев, проявивших стойкость и мужество в борьбе за свободу Отечества, дважды отмечен награждением города орденами Боевого Красного Знамени. Множество моряков и жителей города, состоявших в стрелковых дивизиях, бригадах морской пехоты, в числе экипажей подводных лодок, морских охотников и кораблей Кронштадтской военно-морской базы, за свои выдающиеся подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза.

Историческая часть Кронштадта и Кронштадтская крепость, возведенная лучшими умами своего времени, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе находится более 300 памятников истории и культуры. Только архитектурным решениям многих кронштадтских фортов - более полутора сотен лет, а порт города является уникальным памятников гидротехнического и фортификационного строительства мирового значения, ведь его планировка с момента основания в начале 18 века сохранилась без изменений до настоящего времени. Неудивительно, что богатейшая история города и его представителей во все времена служила источником вдохновения для деятелей искусства с мировым именем. Живописные форты и ландшафт Кронштадта послужили источником вдохновения для таких легендарных художников, как И.Айвазовский, Л.Премацци, А.Боголюбов. С Кронштадтом связан творческий путь многих литературных деятелей - Ю.Инге, В.Азарова, здесь же родился ярчайший представитель поэзии Серебряного века - Н.Гумилев. Впечатляющие локации города и по сей служат вдохновением для кинематографистов - в Кронштадте с начала 20 века был снят не один десяток художественных и документальных картин.

Современный Кронштадт и его жители являются главным отражением той богатейшей истории города, которая вершилась на протяжении трех столетий. Именно поэтому так важно сохранить и передать будущим поколениям историческое наследие города, развивать инфраструктурную составляющую Кронштадта и открывать новые возможности для образования и отдыха горожан - это основополагающая миссия, которую стремится реализовать проект “Остров фортов”.

В День рождения города наша команда рада передать всем горожанам Кронштадта самые теплые поздравления с таким важным праздником и пожелать мира, счастья и благополучия. С 316-летием, Кронштадт!