Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Храни вас Бог, если будет работать»: эксперт раскрыл правду о связанной с США биолабораторией в Одессе

Владимир Расходчиков
23:01 18.05.2020
По словам гостя программы «Открытый эфир» Александра Рогаткина, деньги, выделенные на постройку военных биологических лабораторий США на территории Украины, были разворованы
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: flickr

Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в апреле потребовали расследовать деятельность 15-ти военных биологических лабораторий США. По мнению оппозиционеров, после появления лабораторий на территории Украины были замечены необычные очаги опасных заболеваний. Так, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил официальный запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского и попросил предоставить всю информацию, касательно деятельности биолабораторий США на территории страны.

Зеленский в ответ на запрос депутатов заявил, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Он также пояснил, что данным вопросом должны заниматься в правительстве.

Между тем специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин провел собственное расследование, касательно деятельности американских биолабораторий на территории Украины и поделился своими выводами с нашими ведущими в программе «Открытый эфир». Он утверждает, что на самом деле, американские лаборатории не так страшны, как кажутся:

«С Украиной нам немножко повезло, американцы выделяли украинцам деньги на строительство этих лабораторий, которые были благополучно разворованы. Один из проверяющих, который принимал построенный в Одессе объект, проведя осмотр вентиляции, которая должна была соответствовать 5-му разряду безопасности смог сказать только: "Храни вас Бог, если это будет работать". Так что мы надеемся, что благодаря менталитету наших украинских братьев, там ничего не смогли построить и до лабораторных исследований дело не дошло, в отличие от Грузии.» — заявил корреспондент

Данная история с лабораториями, связанными с США, которые находятся в странах бывшего СССР далеко не первый. Так, еще осенью 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе утверждал, что получил целую папку документов с устрашающими фактами, подтверждающими то что в лаборатории могли ставить биологические опыты на людях.
Лаборатория Ричарда Лугара, названная именем сенатора-республиканца, была создана для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии тогда президента Грузии Михаила Саакашвили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.05.2020, 18:24
Маску надеть, кресло не покидать: авиаперелеты в РФ возобновятся с новыми правилами для пассажиров
Дата18.05.2020, 14:51
Путин поручил Минобороны начать строительство медцентра для больных COVID-19 в Дагестане
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата18.05.2020, 16:40
Выпуск гражданских самолетов в РФ планируют нарастить в три раза
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:41 В стране и мире
Bloomberg заявил о новой вспышке коронавируса в Китае
23:01 В стране и мире
Видео
«Храни вас Бог, если будет работать»: эксперт раскрыл правду о связанной с США биолабораторией в Одессе
22:58 В стране и мире
Видео
«Болезнь не спрашивает фамилию»: Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана из-за COVID-19
21:25 Армия
Минобороны РФ построит в Дагестане медцентр для помощи заболевшим коронавирусом
20:29 В стране и мире
В Минздраве России назвали сроки начала испытаний вакцины от коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Наташа Королева рассказала о состоянии Заворотнюк
Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса
Видео
«Оранжевая революция»: тонны морковки выбросил фермер на свалку под Киевом из-за карантина
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.