Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в апреле потребовали расследовать деятельность 15-ти военных биологических лабораторий США. По мнению оппозиционеров, после появления лабораторий на территории Украины были замечены необычные очаги опасных заболеваний. Так, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил официальный запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского и попросил предоставить всю информацию, касательно деятельности биолабораторий США на территории страны.

Зеленский в ответ на запрос депутатов заявил, что данный вопрос не входит в его компетенцию. Он также пояснил, что данным вопросом должны заниматься в правительстве.

Между тем специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин провел собственное расследование, касательно деятельности американских биолабораторий на территории Украины и поделился своими выводами с нашими ведущими в программе «Открытый эфир». Он утверждает, что на самом деле, американские лаборатории не так страшны, как кажутся:

«С Украиной нам немножко повезло, американцы выделяли украинцам деньги на строительство этих лабораторий, которые были благополучно разворованы. Один из проверяющих, который принимал построенный в Одессе объект, проведя осмотр вентиляции, которая должна была соответствовать 5-му разряду безопасности смог сказать только: "Храни вас Бог, если это будет работать". Так что мы надеемся, что благодаря менталитету наших украинских братьев, там ничего не смогли построить и до лабораторных исследований дело не дошло, в отличие от Грузии.» — заявил корреспондент

Данная история с лабораториями, связанными с США, которые находятся в странах бывшего СССР далеко не первый. Так, еще осенью 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе утверждал, что получил целую папку документов с устрашающими фактами, подтверждающими то что в лаборатории могли ставить биологические опыты на людях.

Лаборатория Ричарда Лугара, названная именем сенатора-республиканца, была создана для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии тогда президента Грузии Михаила Саакашвили.