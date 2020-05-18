Правительство России утвердило правила онлайн-продажи и доставки лекарств

Правительство России утвердило правила выдачи разрешений на продажу лекарств в дистанционном формате. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты», - отметил премьер.

Чтобы получить право на подобный формат работы, аптечная организация через интернет должна подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Кроме того, документом необходимо подтвердить соответствие ряду требований, указанных в правилах. В числе важных условий - наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее года, сайта или мобильного приложения, а также курьерской службы.

«Решение будет приниматься в течение пяти дней», - заявил Мишустин.

Закон об онлайн-продаже лекарств в связи с пандемией коронавируса в начале апреля подписал Владимир Путин.