СМИ: неизвестный открыл стрельбу из автомата на юго-востоке Москвы
На место происшествия выехала полиция.
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Неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева в Москве. По данным СМИ, речь идет об автоматическом оружии, предположительно автомате Калашникова.
Как сообщает «360», стрельба ведется из окна четвертого этажа жилого дома. Информации о мотивах предполагаемого стрелка на данный момент нет.
На место выехала полиция и оперативные службы. Сведений о пострадавших в результате стрельбы нет, подробности выясняются.